شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة لـ«تريندز» تؤكد أهمية التعليم في مواجهة التطرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في دراسة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف والإرهاب.. دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً»، الموقع المحوري لمؤسسات التعليم في الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب، ليس فقط لأنها تقوم بدور رئيسي في تحصين الطلاب ضد الفكر المتطرف، وإنما أيضاً لأنها تتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع كالأسرة والإعلام، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم لتحصين الطلاب من التطرف والإرهاب، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية والأخلاقية التي تجعل منهم شخصيات مسؤولة في مجتمعهم.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة لـ«تريندز» تؤكد أهمية التعليم في مواجهة التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.