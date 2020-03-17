دراسة جديدة لـ«تريندز» تؤكد أهمية التعليم في مواجهة التطرف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في دراسة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف والإرهاب.. دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً»، الموقع المحوري لمؤسسات التعليم في الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب، ليس فقط لأنها تقوم بدور رئيسي في تحصين الطلاب ضد الفكر المتطرف، وإنما أيضاً لأنها تتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع كالأسرة والإعلام، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وخلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم لتحصين الطلاب من التطرف والإرهاب، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية والأخلاقية التي تجعل منهم شخصيات مسؤولة في مجتمعهم.