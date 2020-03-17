الحوثي يتكبد خسائر فادحة ويخسر رهان الأنفاق في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

تكبدت ميليشيات الحوثي، أمس الاثنين، خسائر بشرية ومادية فادحة، فضلاً عن خسارتها الرهان على استراتيجية حفر الأنفاق لتنفيذ تسللات صوب المناطق المحررة في جبهات محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد مصدر ميداني بالقوات المشتركة، بأن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه دفعت بالعشرات من عناصرها إلى أنفاق ومخابئ مستحدثة في مزارع المواطنين شرق منطقة الجاح الاستراتيجية في ذات المديرية، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية ومحاولاتها البائسة لاختراق خطوط التماس والتقدم صوب المناطق المحررة.

وأضاف المصدر، أن وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة رصدت تجمعات المتسللين ومخازن أسلحة لحظة تسليحهم منها لتنفيذ التسلل وسرعان ما تم دكها بضربات مباشرة.

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وأكد أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة حققت أهدافها بدقة عالية، ودفنت معظم المتسللين داخل تلك الأنفاق والمخابئ فيما لاذ الناجون بالفرار، كما تم تفجير ثلاثة مخازن أسلحة وتدمير جرافة (شيول).

يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية رفعت من وتيرة تصعيدها الواسع للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك من خلال استهداف القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات الحديدة. واستهدفت ميليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة، ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين العزل.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات استهدفت القرى السكنية المأهولة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة.. مضيفة: إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 على مزارع المواطنين بشكل همجي.

من جانب آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الجوف، وذلك عقب رصدها أثناء التحليق شرقي مدينة الحزم، بينما قصفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال صلب ونجد العتق، جنوبي غرب مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين، علاوة على تدمير آليات قتالية.