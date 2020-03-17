شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطالب بكسر «كورونا» عبر استراتيجية العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس «كورونا»؛ من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: إن فيروس «كورونا» انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكداً أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين، في وقت تعرف فيه دول أوروبية عدة والولايات المتحدة انتشاراً واسعاً للوباء، مخلفاً آلاف الإصابات ومئات الوفيات، وسط إجراءات عديدة تبدأ من العزل الذاتي وصولاً إلى إغلاق مدن وأقاليم، وفرض حظر التجول.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن «كورونا».. الاختبار ثم الاختبار والاختبار». ودعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

وناشدت المنظمة جميع البلدان بإيقاف انتشار الفيروس؛ عبر عزل الحالات؛ لمنع تفشي «كورونا»، وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن استراتيجية العزل أظهرت فاعلية في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وأكدت أن الأكثر عرضة ل«كورونا» هم من تخطوا الستين عاماً من العمر، وكذلك الأطفال.

وقالت: إن الأزمة الراهنة عالمية، والأيام المقبلة ستكون اختباراً لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس؛ لمنع نشر العدوى. ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات والإصابات ب«كورونا» في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلها في الصين.

وأعادت منظمة الصحة العالمية تأكيد أن غسل اليدين باستمرار ووقف المصافحة والبعد بمقدار متر عن الآخرين، يمنع وصول الفيروس.

في الأثناء، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أمس الاثنين، السكان «للبقاء في المنازل» وتفادي التواصل عن قرب، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية «ابقوا في منازلكم تفادوا التواصل المباشر!». ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى التعبئة الشاملة، قائلا إن الجميع في حالة حرب، معلنا الحد من تنقلات المواطنين 15 يوما. وأعلنت سويسرا حالة الطوارئ، وإغلاق الحدود مع كل الدول المحيطة: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بمرض فيروس «كورونا» في منطقة لومبارديا الإيطالية إلى 1420 من 1218 بزيادة 202 وفاة. ‬

وارتفع عدد حالات الإصابة في المنطقة التي تضم ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا بمعدل 1377 حالة خلال أربع وعشرين ساعة، وهو معدل زيادة أبطأ مما سُجل في الفترة الأخيرة. بينما بلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 349 حالة، ليرفع الحصيلة إلى 2158 وفاة، في حين تم تسجيل نحو 3000 إصابة بيوم واحد، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفاً.

وارتفعت الاصابات في إسبانيا إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص. وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون، أن الحصيلة السابقة كانت 7753 حالة إصابة، و288 وفاة بسبب الفيروس، مشيراً إلى أن هناك 432 شخصاً في وحدة العناية المشددة في المستشفيات الإسبانية، فيما تعافى 530 شخصاً.

وفي بريطانيا ذكرت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في البلاد وصل إلى 1543 حالة؛ وهي زيادة على حالات الإصابة المسجلة أمس الأول الأحد والتي بلغت 1372 حالة، وأن عدد حالات الوفيات ما تزال عند 35 حالة، فيما أعلنت ويلز عن أول وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» لرجل يبلغ من العمر 68 عاماً وكان يعاني مشاكل صحية كما أعلنت عن 30 إصابة جديدة أمس الاثنين، بينما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تضاعف عدد المصابين بفيروس «كورونا» في المملكة المتحدة كل 5 أيام، إن لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ودعا رعايا المملكة إلى تجنب التجمعات، والامتناع عن زيارة الحانات والنوادي والمسارح وغيرها من الأماكن العامة، والعمل من البيت قدر الإمكان.

أما في الولايات المتحدة فتأكدت إصابة أكثر من 2900 حالة، ونحو 60 حالة وفاة؛ بسبب الفيروس فيما قررت بعض الولايات منها نيوجرسي فرض حظر التجول؛ لمحاصرة انتشار الفيروس.