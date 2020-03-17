حالات شفاء في ثلاث دول خليجية.. وإجازات للوقاية في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

سجلت السعودية والكويت والبحرين 23 حالة شفاء من فيروس كورونا، في وقت أعلنت الدول الثلاث إجراءات إضافية للتحكم في التجمعات وتقليل فرص الإصابات الجديدة بين المواطنين والمقيمين، وأعلنت البحرين أول حالة وفاة بالفيروس، في حين وسعت دول عربية عدة، بينها الأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر إجراءات الوقاية لاحتواء أي موجة انتشار محتملة والسيطرة عليها.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة تعافي ثلاث حالات جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى ستة أشخاص. وقال الوزير الربيعة في مؤتمر صحفي: إن «السعودية طبقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية»، لافتاً إلى تحدٍّ كبير تحمله الأيام المقبلة. وأضاف أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالباً جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج لغير الضرورة.

وقررت سلطات المملكة تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ما عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد. وألزمت شركات القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية للحوامل ومن يعانون أمراضاً تنفسية ونقص المناعة وأمراضاً مزمنة، وألزمتها أيضاً بضمان أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً. وأعلن البنك المركزي السعودي عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع الوضع.

كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12 حالة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصاباً. وأكد المتحدث تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي خرجت من مراكز الحجر في البلاد بلغ 564 حالة، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل. بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 17 حالة تعود لسبعة مواطنين بحرينيين، وثماني مواطنات بحرينيات، ومواطن سعودي،

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وآخر لبناني، وسجلت أول حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 65 عاماً، وتعاني ظروفاً صحية كامنة. وقال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد: إن المملكة حققت «نتائج جيدة» في احتواء انتشار الفيروس، وإنها اتخذت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة في وقت مبكر. جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني بعدد من كبار المسؤولين والوزراء وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في البحرين.

ودعا الأمير سلمان إلى التأهب لمواجهة أي مستجدات، مشيراً إلى تفشي الفيروس حول العالم، وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات أكثر صرامة. وأكد أن العمل قائم لإطلاق «حزمة اقتصادية» لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار «الأوضاع الراهنة».

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حجر صحي إلزامي مدته 14 يوماً على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية. وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان: «إن قرار الحجر سيفرض على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية، لمدة 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة». وأضاف: خلال تواجدهم في الحجر الصحي في هذه الفنادق تمنع زيارتهم، وسيتم تأمينهم بجميع متطلبات الإقامة مثل وجبات الطعام والأدوية لمن يحتاج وأي احتياجات أساسية أخرى».

وتابع العضايلة: «كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين ذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة، وسبل الاتصال مع عائلاتهم».

وبدأ لبنان بتنفيذ قرار الحكومة إعلان التعبئة العامة، وسيرت القوى الأمنية دوريات في بيروت، بينما ناشدت وزارة الصحة المواطنين البقاء في المنازل، وأقفلت الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها ‏والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة ‏والحضانات، وعلّق العمل في الشركات ‏والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء ‏المطاحن والأفران، وتقرر أن تعمل المصارف وكهرباء لبنان ‏وقطاع النفط والمرافق الصحية وفق تدابير خاصة. وتبرع عدد من الوزراء والنواب الحاليين والنواب السابقين برواتبهم عن الشهر الحالي لمصلحة «الصندوق الوطني لمكافحة كورونا».