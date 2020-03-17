إجراءات لتعامل البنوك مـع الحسابات «الخامدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بمحاولة الاتصال ب«العميل الخامد» من خلال القنوات والمراسلات الخطية أو الإلكترونية أو الشفهية، لإعادة تشغيل الحساب الخامد، وذلك وفقاً لنظام الحسابات المجمدة الذي أصدره المركزي أمس الاثنين. كما وجه بالمبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المصدرة.

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ويجب على البنوك إرسال إخطار نهائي لعميل صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له. كما يجب على البنك الانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من العملاء الخامدين أو المستفيدين من الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي والأرصدة غير المطالب بها ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها. وعلى البنوك عقب انقضاء فترة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاة أن تحول الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى سجل الحسابات الخامدة.

كما يجب تحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى حساب الأرصدة غير المطالب بها في البنك. أما في ما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هناك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق، والتوجيه بشأن كيفية التصرف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي. ويمكن للبنك حسب تقديره إغلاق الحسابات الخامدة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في حساب الأرصدة غير المطالب بها. كما يجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات «العميل الخامد»، بما في ذلك نماذج التوقيع مع وضع مراسلة تشير بوضوح إلى أن هذا «حساب خامد» في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أي عمليات غير مصرح بها في هذه الحسابات.

وطالب المركزي البنوك بوجوب تزويده بالتقرير ربع السنوي حول كافة الحسابات/ المبالغ المحولة من خلال القوائم المصرفية الرقابية التي يتم تقديمها عن ذلك الربع لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي. وعلى البنوك الإخطار عن الحسابات الخامدة بصورة منفصلة، سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.