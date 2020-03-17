جانتس يتسلم تكليف الحكومة «الإسرائيلية» مطالباً بمحاكمة نتنياهو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة المقبلة، بعد عام من الجمود السياسي، في خطوة تعتبر ضربة قاسية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي يواجه احتمال عرضه للمحكمة باتهامات فساد.

وقال جانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» خلال مراسم التكليف، وهو يقف بجوار الرئيس رؤوفين ريفلين: «أعدك بأنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام، من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة قدر المستطاع»، وأقود البلاد إلى مواجهة الانشقاق، مضيفاً أن الانتخابات الرابعة غير ممكنة.

وطالب جانتس بتقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إلى المحاكمة. وعلى الرغم من التوصية بجانتس، تبقى إمكانية تشكيل حكومة «إسرائيلية» جديدة صعبة، في ظل الانقسامات العميقة داخل الأحزاب التي دعمته، خاصة تلك التي بين القائمة العربية المشتركة وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان.

ولطالما أعلن ليبرمان عن رفض تشكيل حكومة ائتلافية بدعم القائمة المشتركة. ولم تسفر الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كانت الثالثة في «إسرائيل» خلال أقل من عام، عن نتائج حاسمة.

ورغم فوزه في الانتخابات الأخيرة، حالت ثلاثة مقاعد برلمانية دون تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، إذ حصد وحلفاؤه 58 مقعداً، في حين يتعين حشد تأييد 61 نائباً في البرلمان لتشكيل الحكومة. وأمام زعيم التحالف الوسطي «أزرق أبيض» 42 يوماً كحد أقصى لتشكيل حكومة، وهي مهمة ثبت أنها مستحيلة بعد انتخابات العام الماضي.

Advertisements

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت رأي الكاتبة «الإسرائيلية» سيما كادمون التي أشارت إلى أن جانتس لديه «تفويض أجوف»، في إشارة إلى الانقسامات التي من المحتمل أن تشكل عائقاً داخل معسكر نتنياهو. واستدعى ريفلين الخصمين الأحد من أجل إجراء «محادثات عاجلة» انتهت من دون اتفاق، لكنهما أعلنا استمرارها.

وشدد ريفلين عقب الاجتماع على ضرورة «تكثيف الاتصالات المباشرة (...) بين فريقي تفاوض الليكود وأزرق أبيض» وحيا «استعداد الجانبين للقيام بذلك». ودعا نتنياهو الأحد إلى تشكيل حكومة وحدة تستمر لستة أشهر برئاسته. وقدم نتنياهو أيضاً مقترحاً بالتناوب على منصب رئيس الوزراء بينه وبين خصمه، وهو عرض مشابه لما قدمه عقب انتخابات سبتمبر.

ويبدو أن توافق الخصمين سيكون صعباً لا سيما بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة، وهو ما عكسته التصريحات المتبادلة. (أ.ف.ب)

مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار جنوبي الضفة

قطع مستوطنون، عشرات أشجار الكرمة في منطقة «بيت اسكاريا» الواقعة وسط تجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أمس الاثنين، بأن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علي سعد. وأشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي تمر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشجار وتخريبها، مؤكداً أهمية تشكيل فرق حراسة. يذكر أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم تقطيع ما مجموعة 1200 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر وقرية وادي فوكين في محافظة بيت لحم. (وكالات)