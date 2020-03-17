الأمن المصري يقتل ستة إرهابيين في سيناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قتلت أجهزة الأمن المصرية 6 إرهابيين في محافظة شمال سيناء، خلال اشتباك مسلح، وعثرت معهم على أسلحة ومتفجرات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس الاثنين، «إنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية، والنيل من مقدرات البلاد، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية، بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد، بشمال سيناء».

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها، أن الإرهابيين اتخذوا من هذا المنزل «وكراً لهم، ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 إرهابيين، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية، وعبوات متفجرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».