«طرق الشارقة» ترفع كفاءة شارع العروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها، أنجزت إدارة صيانة الطرق أعمال صيانة وتحسينات في شارع العروبة بين مناطق «الشويهين، المريجة، الغوير، وأم الطرافة»، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون درهم.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، إن خطة إدارة الصيانة للعام الجاري، تشمل مشاريع رفع كفاءة وإدخال تحسينات على العديد من مناطق الإمارة، والارتقاء بمكونات البنية التحتية بالشارقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي فيها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الخاصة بخدمة منظومة التنمية الشاملة في الشارقة، وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة فيها، بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الدولة، مؤكداً أن أعمال الصيانة تتم وفق مسوحات ميدانية يقوم بها مهندسو إدارة الصيانة بشكل دوري في مختلف مناطق الشارقة.

بدوره، بيّن الدكتور المهندس محسن بلوان مدير إدارة صيانة الطرق، أن الأعمال شملت استبدال طبقات الأسفلت السطحية، وإعادة رصفها مرة أخرى وفق أعلى المعايير التي تدعم أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وقد امتدت الأعمال في شارع العروبة بين مناطق الشويهين، المريجة، الغوير، وأم الطرافة، بطول 2000 متر، ونظراً لحيوية الشارع وحرصاً من الهيئة على عدم إزعاج المارة والسكان وقائدي المركبات، تم تقسيم العمل إلى مراحل عدة، وقريباً ستبدأ مرحلة أخرى من الأعمال لتطوير ورفع كفاءة، وصيانة الأرصفة.

وأضاف، شملت الأعمال -التي تم الانتهاء منها- إعادة صيانة ورفع كفاءة 250 موقفاً للسيارات، حيث تمت إزالة الطبقات الأسفلتية في المواقف الجانبية الموازية لشارع العروبة، وإعادة رصفها بطبقة جديدة بعد تجهيز طبقة الأساس الحصوي، فضلاً عن إنجاز أعمال التخطيط الأرضي لزيادة معدلات السلامة المرورية.