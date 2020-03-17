مؤشرات بفوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين في مصر

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شهدت انتخابات مجلس نقابة المحامين المصريين مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة على مقعد النقيب، حيث رجحت المؤشرات الأولية تقدم المرشح رجائي عطية، على حساب سامح عاشور النقيب الحالي ورئيس اتحاد المحامين العرب، فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن النتائج الرسمية النهائية ستعلن اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.

وقال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة بأصوات المحامين من المحافظات كافة، لافتاً إلى أن اللجنة العامة في انتظار صناديق المحافظات الحدودية مثل: شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية وأوضح أبو دقة، أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول الأحراز كافة.