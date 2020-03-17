إرهابيو إدلب بين روسيا وتركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى، التي تمت، أمس الأول الأحد، بين القوات الروسية، والقوات التركية، على طريق «إم-4» في منطقة إدلب؛ بسبب استفزازات تعرضت لها القوات، من تشكيلات إرهابية.

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وتؤكد هذه الحادثة أن الإرهابيين، أياً كانوا، لهم أهدافهم، التي تختلف تماماً عن أهداف أي جهة تظن أنها قادرة على توظيفهم، في إدارة صراعاتها الدولية، فتركيا التي قامت بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي إدلب خاصة، على مدار السنوات الماضية، تعرضت لتحرشات من جانب هذه التنظيمات، على الرغم من أنها تحالفت معهم، وزودتهم بالسلاح والتمويل، في إطار صراعها مع الحكومة السورية.

وكانت قضية التحالف مع التنظيمات الإرهابية، في إدلب السورية، وفي طرابلس الليبية، ولا تزال، تشكل نقطة خلاف جوهرية بين تركيا والعديد من دول العالم، وفي مقدمتها روسيا. فهذه التنظيمات، الموجودة في إدلب، لم تحترم اتفاق «سوتشي»، وتعمدت شن هجمات على الجيش السوري، على الرغم من تعهد تركيا- وفقاً للاتفاق- بضبط تصرفات هذه التنظيمات، والحد من دورها العسكري، سواء من خلال الفصل بينها وبين التنظيمات الأخرى، التي تميل إلى حل الأزمة السورية عبر المسار السياسي، أو من خلال وقف السلاح عنها؛ لكن تركيا أخلت بالاتفاق، ما شكل أزمة انعكست عليها بقصف سوريا وروسيا لقواتها في إدلب، وهو ما أدى إلى إيقاع نحو 70 قتيلاً وغيرهم من المصابين، في إطار التصعيد المتبادل بين كل الأطراف.

ومن الواضح أن روسيا بدأت في تركيز اهتمامها السياسي، في إطار تنفيذ «اتفاق موسكو»، على كسر عظام التنظيمات الإرهابية في إدلب، ضمن استراتيجيتها الثابتة، التي تعد أن الأزمة في إدلب أمنية، بالدرجة الأولى، ومن ثم لا بد من القضاء على الإرهاب بكافة تنظيماته وصوره، وهو ما لا يحظى بذات الأولوية لدى تركيا، ولذا يعد ما حدث بشأن فشل تسيير الدورية الأولى نقطة فارقة، ربما تؤجل تسيير المزيد من الدوريات، وهو ما يعني تعطيل أحد بنود الاتفاق، إلى حين تطهير منطقة طريق «إم-4»، من التنظيمات الإرهابية.