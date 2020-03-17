شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تنتهج «مناعة القطيع» لحماية سكانها من الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد هاني عطوي:

أعلن كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة باتريك فالانس أن بريطانيا ستقضي على الفيروس التاجي «كوفيد - 19»؛ عندما يصاب 60٪ من السكان بهذا الفيروس؛ وذلك لخلق ما يُسمى ب«مناعة قطيع» ضد المرض.

ووسط فوضى في التوقعات والفرضيات والمخاوف من انتشار واسع للوباء، قال فالانس: إن النصيحة التي تتبعها الحكومة لا تتطلع إلى «قمع» المرض بالكامل، ولكن للمساعدة في تطوير «مناعة القطيع»؛ أي العمل على خلق مناعة جماعية في البلاد؛ وحماية أكبر للأشخاص من ذوي المناعة الضعيفة؛ لمنع المزيد من انتقال العدوى في المستقبل.

وأضاف فالانس أيضاً، إن بعض تدابير «التباعد الاجتماعي» التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك العزلة الذاتية لمدة سبعة أيام إذا ظهرت أعراض، ستطبق بشكل صارم للغاية. وتأتي تعليقات فالانس بعد أن شكك وزير الصحة السابق جيريمي هانت في قرار الحكومة بعدم إلغاء التجمعات الكبيرة، بعد أن حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن العديد من العائلات ستفجع بفقدان أحبائها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي خوف من أ ن يؤدي هذا التضييق الكبير على انتشاره إلى عودته، قال باتريك: «هذا هو بالضبط الخطر الذي كنا نتوقعه من الأوبئة السابقة؛ لأنه إذا قمعت شيئاً ما بشكل صعب قوي جداً، ثم تركت هذه الإجراءات، فإنه سيعود ويظهر مجدداً في الوقت الخطأ. ومن هنا فإن هدفنا هو محاولة تقليل الذروة، وتوسيعها، وليس قمعها تماماً أيضاً؛ لأن الأغلبية العظمى من الناس سيصابون بمرض خفيف، ويكونون نوعاً من مناعة القطيع (المناعة الجماعية) حتى يزيد عدد الناس الذين تمتعوا بحصانة ضد هذا المرض وبالتالي سنقوم بتقليل انتقال العدوى، وفي نفس الوقت سنحمي أولئك الذين سيكونون أكثر عرضة لها.

الأشياء الرئيسية

وسُئل هانت، رئيس اللجنة الصحية الخاصة بمجلس العموم، بواسطة «بي بي سي نيوزنايت» عن رأيه في قرار عدم إلغاء التجمعات الكبيرة، فقال: أعتقد أنه أمر مفاجئ ومقلق، بأننا لا نقوم بأي من هذا على الإطلاق عندما يكون أمامنا أربعة أسابيع فقط قبل أن نصل إلى المرحلة التي وصلت إليها إيطاليا. وأنا أعتقد أن كل شيء سنقوم به في هذه الأسابيع الأربعة تم تصميمه لإبطاء حركة الأشخاص المصابين بالفيروس. وقال هانت: إن المملكة المتحدة تعيش في «حالة طوارئ وطنية» وأن الكثير من الناس «سوف يشعرون بالمفأجاة وسيقلقون» بأن المملكة المتحدة لم تتحرك قبل ذلك. وأضاف: إن الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أكثر صرامة يبدو أنها نجحت في كبح جماح الفيروس.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا عن إغلاق جميع المدارس والجامعات ودور الحضانة، بينما تم تعليق جميع الألعاب الرياضية الرئيسية في الولايات المتحدة كما تم إيقاف عروض برودواي لمدة شهر.

وحتى يوم الخميس الماضي أعلنت أيرلندا عن إغلاق جميع المدارس ومرافق رعاية الأطفال والأماكن العامة الأخرى مثل المتاحف، في حين حظرت اسكتلندا التجمعات لأكثر من 500 شخص.

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وفي ذات التوجه، أعلنت الحكومة البريطانية ؛نها لم تغلق المدارس حتى الآن؛ بسبب عدم وجود أدلة على فاعليتها، على الرغم من أنها ستبقى قيد المراجعة. وقال باتريك: إن إغلاق المدارس الآن سيؤدي إلى إغلاق المؤسسات التعليمية «لعدة شهور».

وأضاف باتريك: إنه بسبب طبيعة هذا المرض وطريقة انتشاره ومدته، سيتعين علينا إغلاق المدارس لشهور عدة، وليس لبضعة أسابيع فقط، وربما لفترة طويلة للغاية. وقال رئيس الوزراء جونسون: إن نهج الحكومة الأخير يهدف إلى حماية المسنين والأكثر عرضة للإصابة بالمرض، علماً بأن هذه الاحتياطات ستعني حدوث خلل شديد في جميع أنحاء البلاد «لعدة شهور». كما أشار في وقت لاحق إلى أن العلماء نصحونا بعدم إغلاق المدارس في الوقت الحالي لمواجهة انتشار الفيروس. ويعتقد أن ما بين 5000 و10000 شخص في المملكة المتحدة هم من المصابين بفيروس «كوفيد-19» بالفعل.

أسوأ أزمة صحية

وكان جونسون واضحاً في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي حين قال: «يجب أن نكون جميعاً واضحين: إنها أسوأ أزمة للصحة العامة في هذا الجيل؛ لأن الفيروس سوف ينتشر أكثر ويجب أن أكون صريحاً في هذه الظروف مع الجمهور البريطاني فالعديد من العائلات يمكن أن تفقد أحباءها في أي وقت؛ ولذا أطلب من الأشخاص الذين يعانون حتى أعراضاً خفيفة للفيروس التاجي، كالسعال المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة، أن يبقوا في المنزل لمدة سبعة أيام على الأقل، فضلاً عن ذلك يجب إيقاف الرحلات المدرسية، والطلب من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً وممن يعانون حالات طبية خطرة عدم القيام برحلات بحرية، فيما كان مسؤولون حذروا من ضرورة اتباع النصائح الوقائية حتى يمكن إبلاغ الأسر بأكملها بالعزل الذاتي.

وقال باتريك إنه جاهز لإصدار أمر بإلغاء التجمعات الجماهيرية والأحداث الرياضية، علماً بأن فرص الإصابة بالمرض من خلال حضور مثل هذه المناسبات ضئيلة باعتبار أن التجمعات الجماهيرية لها بعض التأثير، وليس معنى ذلك أنه لن يحدث أي شيء إذا أوقفناها.

وأضاف باتريك: إن المكان الأكثر احتمالاً للإصابة بالفيروس هو البيت أي انتقاله من أحد أفراد الأسرة، أو من صديق ما، أو شخص قريب جداً في مساحة صغيرة، وليس عبر مساحة كبيرة، بينما قال كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي: إن ذروة تفشي المرض لا تزال على الأرجح خلال فترة تمتد من 10 إلى 14 أسبوعاً. ويرى ويتتي إنه يخشى من أن يصبح الناس يعانون الإرهاق من خلال الإجراءات الصارمة إذا تم عزلهم في وقت مبكر جداً، وبالتالي سيفقدون أقصى تأثير لهم.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 1543 بينما بلغ عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية نحو 53 حتى أمس الاثنين.

إعاقة سلاسل العدوى

مناعة القطيع (أو مناعة الجماعة) هي نوع من المناعة التي تحدث عندما يوفّر تطعيماً يعطي لجزء كبير من السكان (أو القطيع) قدراً من الحماية للأفراد الذين لا يتمتعون بالمناعة. ونظرية مناعة القطيع تطبق في حالة الأمراض المعدية التي تنتقل من فرد إلى فرد. ومن المحتمل إعاقة سلاسل من العدوى عندما تتمتع أعداد كبيرة من السكان بالمناعة ضد الأمراض. وكلما كبرت نسبة السكان الذين يمتلكون المناعة، قلت احتمالية أن يتصل فرد سريع التأثر بالمرض مع فرد معدٍ.