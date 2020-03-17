شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تحليل 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والنتائج سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية أن المخبر المرجعي بالوزارة الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد أجرى تحليلاً لـ 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى الآن لكن نتائجها كانت سلبية أي لا توجد إصابة بالفيروس مثبتة حتى الآن.

ولفت مدير المخابر العامة بوزارة الصحة الدكتور شبل خوري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى إجراء تحليل لأكثر من 30 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية أتت من مختلف المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء اختبار لـ “30 إلى 40” عينة يومياً بالتوازي مع زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قد جهزت المخابر العامة بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية “الكيتات” المطلوبة لإجراء تحاليل لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إضافة لمهامها في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها.