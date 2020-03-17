شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إيران كانت جسراً لعبور فيروس كورونا إلى المنطقة والعالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في تقرير لها ، أن إيران كانت جسراً لعبور فيروس كورونا إلى المنطقة والعالم، بسبب إخفاء المعلومات وأعداد المصابين.

وذكر تقرير قناة العربية، إن مدينة ووهان الصينية، احتوت الفيروس بينما إيران أخفقت المعلومات، ونشرت تصريحات الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الامريكية، بأن أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إيران أكبر من الأرقام المعلنة وانتشار الفيروس يؤثر على قرارات القيادة الإيرانية ويبطئ ردود أفعالها.

وأوضح التقرير، أن تعرض النظام الإيراني للانتقادات بسبب فشله في وقف انتشار الفيروس، فأصبحت إيران ثانى أعلى معدل من حيث الوفيات بعد الصين، إذ قضى على أكثر من 800 شخصا وأصاب حوالى 14 ألف وكانت إيران جسرا للفيروس لدول المنطقة، حيث سجلت إصابات في العراق ولبنان قادمة من هناك ومازال النظام متهما بإخفاء المعلومات.





يشار إلى أن إيران أغلقت 4 مواقع دينية رئيسية بسبب فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال أيضاً معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وإن كان معظمهم تعرض لإصابات خفيفة لكن سُجلت في صفوفهم حالات وفاة ولذلك علينا حمايتهم.

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وفى هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء الكويتي تغليظ العقوبة على كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، حسبما أفادت "سكاى نيوز" بدوره بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية والمستجدات بشأن فيروس كورونا وسبل مكافحته.