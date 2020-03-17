ليبيا.. "الوفاق" تصد هجوما لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي:

- مليشيات حفتر تحاول السيطرة على محور الرملة؛ لأهميته الاستراتيجية

- قواتنا تمكنت من صد الهجوم وتعزيز تمركزاتنا في ذلك المحور..

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، صد هجوم عنيف لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور الرملة جنوبي طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، للأناضول، إن قواته "تمكنت من صد هجوم عنيف لمليشيات حفتر بمحور الرملة جنوبي طرابلس.

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وأشار أن "مليشيات حفتر تحاول السيطرة على هذا المحور؛ لأهميته الاستراتيجية"، مؤكدا أن قواته تمكنت من صد هجومها وتعزيز تمركزاتها في ذلك المحور.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

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