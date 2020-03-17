القضاء اللبناني يسقط تهم الخطف والتعذيب عن "جزار الخيام"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أسقط القضاء العسكري في لبنان، الإثنين، تهما عن عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم بمعتقل، أيام الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1998.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت حكما يقضي بـ"كف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري"، والأخير لبناني الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية، ومعروف إعلاميا بـ"جزار الخيام".

وأشارت الوكالة إلى أن الفاخوري كان متهما بقضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن "الخيام" (جنوبي لبنان)، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

ووفق المصدر نفسه، اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر، الإثنين، أن التهم الموجهة لـ"الفاخوري"، بشأن تعذيب سجناء العام 1998، "سقطت بمرور الزمن العشري"، في إشارة إلى مرور 10 سنوات عليها، الحد الأقصى لاستمرار التهم وفق القانون اللبناني.

وقررت المحكمة إطلاق سراح الفاخوري فورا، ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

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ولفتت الوكالة إلى أن الفاخوري يلاحق بملف آخر أمام قاضي التحقيق بالعاصمة بيروت، بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بتهم اعتقالهم وحبس حريتهم وتعذيبهم.

وأوضحت أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بشأن الملف الأخير، بسبب وضعه الصحي، كما لم تصدر مذكرة توقيف بحقه.

واعتقل الأمن اللبناني الفاخوري، في 13 سبتمبر/ أيلول 2019، خلال محاولته دخول لبنان عبر مطار بيروت، قادمًا من الولايات المتحدة، لاعتقاده بإمكانية سقوط حكم بسجنه 15 عامًا صدر عن محكمة عسكرية، في 1998، أدانته بالعمالة لإسرائيل، وذلك لمرور 20 عامًا على الحكم.

والفاخوري هو القائد العسكري لمعتقل "الخيام"، الذي اعتمدته إسرائيل لسجن الأسرى اللبنانيين، إبان احتلالها جنوبي لبنان، ثم فر إلى إسرائيل عام 2000، وحصل على الهوية الإسرائيلية.

وفجرت عودة الفاخوري إلى لبنان غضبًا شعبيًا عارمًا بين اللبنانيين، خاصة لدى الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية إبان احتلال تل أبيب لجنوبي لبنان.

وتقدم المتضررون بدعاوى بحق الفاخوري لدى القضاء، وطالبوا بمحاكمته وإعدامه، إلا أن المحاكمات أُجلت مرارًا بسبب مرض الفاخوري بـ"سرطان الدم"، وعجزه عن حضور جلسات المحاكمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.