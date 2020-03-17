قصة قصيرة… “ما قبل النوم”

الخليج - سلمى النجار عندما كنت طفلة أراقب المساء كل ليلة كيف ننام ؟

كيف يأتينا النوم ؟ كنت أسهر وأختي ننتظر هذا النوم متى يأتي او كيف شكله ، ،؟ نعتقد في مخيلتنا أنه شئ يرى أو أنه شخص ننتظره ؟… حتى إذا أتى نفاجئه ونمسك به ،،،

أهذا هو النوم ..؟ نهمس لبعضنا الحكايات:

…عن ليلى والذئب

…وعن المهلبية

والقدر السحرية … Advertisements والشوارع يكسوها الظلام لا صوت

لا ماره!

ويختفي الضوء كان الناس ينامون … وفي خضم سهرتنا بانتظار ذاك النوم لنمسك به ندخل في سبات عميق … كم هيه جميلة براءة الطفوله تلك …! أما اﻵن كل ما أطفأنا اﻷضواء هرب النوم منا .. ما أجمل تلك الأيام

ليتها تعود ؟ .

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