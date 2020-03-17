ترامب : بدأنا تجربة أول لقاح لكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الرئيس الأمريكي إن بلاده بدأت تجرية أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تطور علاجات للتخفيف من الأعراض، جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب قبل قليل دعا فيها الأمريكيين لإيقاف الاجتماع في مجموعات من 10 أشخاص أو أكثر، كما طلب منهم التوقف عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.
وأضاف «نبذل قصارى جهدنا لمواجهة كورونا واللقاح لا يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة»، مضيفًا: «سنحاول التخلص من كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام»، وعن خضوعه لاختبار كورونا قال «خضعت لاختبار كورونا وحتى اللحظة ليس لديّ أي أعراض فأنا لست مصابًا».
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