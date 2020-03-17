روسيا تعرض استضافة يورو 2020

صحيفة الخليج الالكترونية عرضت السلطات الروسية على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استضافة بطولة يورو 2020، بدلاً من إقامتها في 12 مدينة كما كان مقرراً بالسابق، لتفادي الأزمة الحالية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” ألمانيا، الإثنين، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم يفكر في اسضافة بطولة اليورو القادمة، خاصة مع نجاحه السابق في استضافة كأس العالم 2018.

وأشار وليج ماتيزين، وزير الرياضي الروسي، إلى قدرة بلاده على استضافة الحدث الرياضي، لكن يجب أولاً التنسيق مع اليويفا ومعرفة موعدها النهائي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفكر في لعب البطولة خلال شهر ديسمبر بدلاً من الصيف المقبل، لتفادي انتشار فيروس “كورونا” في عدد كبير من مدن القارة.

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