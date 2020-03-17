اتحاد القدم يطبق العمل عن بعد

صحيفة الخليج الالكترونية علق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين عمل موظفيه داخل مقر الاتحاد، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

في الوقت ذاته وجه الاتحاد موظفيه بالعمل عن بعد، عبر النظام الإلكتروني الخاص، وإنهاء كافة المهام المنوطة بهم عبر البرامج المتاحة، على أن يتحدد لاحقًا موعد العودة للعمل في المكاتب، بالنظر في المستجدات وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بمتابعة انتشار الفيروس.

يأتي ذلك تماشياً مع القرارات الحكومية، بتعليق الأعمال لمدة 16 يوماً باستثناء بعض الجهات وبشكل مقنن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى، والتقليل من التجمعات في الأماكن العامة، وما يزيد عدد المتواجدين فيها عن 50 فرداً.

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