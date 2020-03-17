إيطاليا تسجل 3 آلاف حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 3 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 28 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2158 .

وقال مصدران مطلعان على البيانات اليوم الإثنين إن إجمالي عدد المتوفين بمرض فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الواقعة في شمال إيطاليا والتي أضيرت أكثر من غيرها في البلاد ارتفع خلال اليوم المنقضي إلى 1420 من 1218 بزيادة 202.‭ ‬

وارتفع عدد حالات الإصابة في المنطقة التي تضم ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا بمعدل 1377 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو معدل زيادة أبطأ مما سُجل في الفترة الأخيرة.