«السعودية للكهرباء» تأجل فصل الخدمة بسبب عدم السداد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، عبر حسابها على “تويتر” عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية؛ بسبب عدم السداد لمدة شهر من الآن، وذلك تضامناً مع الإجراءات الاحترازية الراهنة، وحرصاً على سلامة المشتركين.

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