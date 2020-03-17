الولايات المتحدة تمنع التجمعات وتغلق المدارس والمطاعم

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صحيفة الخليج الالكترونية
استهلت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أسبوع العمل الجديد بفرض سلسلة من القيود الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت مراكز مكافحة الأمراض إرشادات تشدد على ضرورة ألا تزيد أعداد الاشخاص في التجمعات عن 50 لمدة ثمانية أسابيع.
ولقي 65 شخصا على الأقل حتفهم جراء إصابتهم بفيروس “كوفيد-19” في الولايات المتحدة، كما تم تأكيد إصابة نحو 3500 حالة، بحسب إحصاءات في أنحاء الولايات أوردتها شبكة “سي إن إن”.
وأغلقت أكثر من 30 ولاية في جميع أنحاء البلاد، أنظمة المدارس العامة الخاصة بها، والتي ذكرت الإذاعة العامة الوطنية بأنها تضم في تقديرها أكثر من 30 مليون طفل.
وأعلنت سبع ولايات ومدن، من بينها نيويورك ولوس أنجلوس، أنها ستغلق المطاعم والحانات، باستثناء خدمات الطلبات الخارجية.
ومن المرجح أن يكون تأثير هذه الإجراءات على الموظفين كبيرا، ولاسيما بالنظر إلى شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة نسبيا، والعدد الكبير من الموظفين العاملين بأجر بالساعة، والذين غالبا ما يعتمدون على رواتبهم لتسديد إيجاراتهم.
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