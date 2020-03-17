تركيا توقف صلاة الجمعة والجماعة بسبب كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، وقف صلاة الجماعة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة.

وقال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: «هناك خطر من انتشار فيروس كورونا إذا استمرت المساجد في أداء صلوات الجماعة»، وأشار إلى أن الأذان سيرفع في المساجد وستبقى مفتوحة لمن يريد الصلاة بمفرده.

جاءت هذه القرارات في ظل تزايد عدد الإصابات في تركيا؛ حيث بلغت 18 إصابة، وكانت تركيا قررت وضع أكثر من 10 آلاف مواطن في الحجر الصحي، وكان عدد من الدول اتخذت نفس الإجراء في وقت سابق مثل «الكويت ومصر وعُمان».