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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من “كورونا” بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد .
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات “كورونا”: نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة : نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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