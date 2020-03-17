الشؤون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد

صحيفة الخليج الالكترونية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة. جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

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