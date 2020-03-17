شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الاثنين، مستودعا مُخالفا وغير مرخص في الرياض. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، وجهاز لإعادة طباعة تواريخ الصلاحية. Advertisements

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