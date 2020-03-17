دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بإطلاق هاتف Xperia Pro للأسواق بسعر أعلى من Xperia 1 II ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة سوني سعر هاتف Xperia 1 II في السوق الأوروبي 1200 يورو أو 1200 دولار، وفي تسريبات جديدة اليوم، كشف عن السعر المتوقع لهاتف Xperia Pro، الذي يأتي بسعر أعلى من Xperia 1 II بقيمة 200 إلى 300 دولار.

تقدم شركة سوني هاتف Xperia Pro قريباً في أسواق محددة، والذي يعد أداة إحترافية لدعم كاميرة Sony Alpha، كما يأتي بميزة الإتصال السلكي بمدخل HDMI، لذا يمكن أن يدعم المستخدم بشاشة OLED بدقة 4K، كبديل للإتصال اللاسلكي في هاتف Xperia 1 II.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بهوائيات 5G mmWave، لذا يتيح البث الحي للفيديو بأعلى جودة، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بدعم الإتصال بهوائيات sub-6GHz 5G فقط، والتي تتميز بتغطية أعلى لكن بآداء بطيء.

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من جانب أخر يأتي هاتف Xperia Pro بحافظة بتصميم أقوى، مع معايير IP65/68 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي الهاتف بزر يدعم الضبط لإطلاق سريع لتطبيقات محددة، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xperia 1 II في الأسواق في ربيع هذا العام، بينما يتوفر هاتف Xperia Pro لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بإطلاق هاتف Xperia Pro للأسواق بسعر أعلى من Xperia 1 II ظهر على التقنية بلا حدود.