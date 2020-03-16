شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو مواطنيها بالخارج للعودة بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية، إن الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى الوطن بسبب صعوبة السفر وسط تفشى فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية من بعض الدول.

وسجلت الإمارات 98 حالة إصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع، على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.

وأوضحت الوزارة والهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن القرار يأتي تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حرصا على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وتجنبا لنقل العدوى من خلال التلامس.