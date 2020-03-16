شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار النظام الطبى بقطر.. حكومة الحمدين تفرض رسوم 500 ريال على مرضى الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قطر، تقترب من كارثة طبية كبري، فبعد ان أعلنت قطر اليوم عن وجود 38 حالة جديدة مصابه بفيروس كورونا المستجد، قررت مؤسسة حمد الطبية، إضافة رسوم طبية قدرها 500 ريال في حالة دخولهم الطوارئ لتلقى العلاج.

وأعلنت مؤسسة حمد الطبية، في إخطار جديد، إضافة رسوم قدرها 500 ريال للعلاج في الطوارئ، وسيتم تفعيل القرار من غداً الثلاثاء الموافق 17 مارس، وعلى ان يتم تفعيله تدريجياً على عدد من المستشفيات الأخرى بدولة قطر، بدءا من 17 إبريل.



قرار مؤسسة حمد الطبية

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وأثار قرار مؤسسة الحمد الطبية، ضجة كبيرة بين المواطنين، بعد إظهار الضعف الطبي للمنظومة الطبية القطرية، وندد الكثير من القطريين بذلك القرار الذي يعد منافي تماما لسياسيات العلاج في جميع أنحاء العالم، والتي تنص على استقبال أي مريض داخل الطوارئ بدون مقابل حتى يتماثل للشفاء.

وفى سياق آخر أعلن مكتب الاتصال الحكومي بقطر تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملى جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومملكة إسبانيا، بما في ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: "كما تقرر ضمن نفس الاجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملى سمات الدخول أو حاملى تصاريح الإقامة".

وكانت وزارة الصحة القطرية فى وقت سابق عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل لها، وكانت قطر أعلنت غلق الصالات الرياضية والسينما والأفراح ومناطق الأطفال خوفا من الفيروس القاتل.