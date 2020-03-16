شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اللبنانية بالكويت: إجلاء 121 مواطنا إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت السفير جان معكرون اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء 121 لبنانيا في الكويت، من الراغبين في العودة إلى بيروت؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية الكويتية.
وأضاف معكرون – في تصريح – أن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلبات لبنانيين جاءوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة، سواء لأعمال خاصة، أو لقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم، بالإضافة إلى رغبة عدد من أبناء الجالية في العودة.
ومن جانبه، قال مدير طيران الشرق الأوسط اللبناني في الكويت مروان عبدالباقي إن الشركة تلقت طلبات العودة من المسافرين، وتم إعداد قائمة بأسماءهم، وتقديمها إلى السفارة اللبنانية، والتي رفعتها بدورها إلى وزارة الخارجية الكويتية، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، للعمل على فتح المطار لمدة نصف ساعة فقط، والسماح لهم بالسفر.
ولفت إلى أنه سيتم تعقيم الطائرة قبل صعود الركاب عليها، بالإضافة إلى تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما عليهم جميعا فور وصولهم إلى بيروت، وفقا للاجراءات المتخذة في لبنان.
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