اخبار الخليج

محمد بن زايد يبحث تطورات انتشار كورونا مع العاهل الأردنى فى اتصال هاتفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث تطورات انتشار مع العاهل الأردنى فى اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بتويتر:"بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ومن جهته قال العاهل الأردني في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

 

Advertisements

وفى سياق متصل، اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على منظومة العمل الوطنية في التعامل مع واحتواء تداعياته، عبر اتصال مرئى.

 

وقال محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:"اطلعنا اليوم عبر اتصال مرئي على منظومة العمل الوطنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.. جهود كبيرة تبذل من مختلف الجهات، التعاون والعمل بروح الفريق والتزام المجتمع، عناصر أساسية في استراتيجيتنا لمواجهة هذا الفيروس، حمى الله الإمارات وسكانها والعالم من كل مكروه".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث تطورات انتشار كورونا مع العاهل الأردنى فى اتصال هاتفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا