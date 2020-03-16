شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث تطورات انتشار كورونا مع العاهل الأردنى فى اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بتويتر:"بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته".



محمد بن زايد

ومن جهته قال العاهل الأردني في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".



العاهل الأردنى

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وفى سياق متصل، اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على منظومة العمل الوطنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته، عبر اتصال مرئى.

وقال محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:"اطلعنا اليوم عبر اتصال مرئي على منظومة العمل الوطنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.. جهود كبيرة تبذل من مختلف الجهات، التعاون والعمل بروح الفريق والتزام المجتمع، عناصر أساسية في استراتيجيتنا لمواجهة هذا الفيروس، حمى الله الإمارات وسكانها والعالم من كل مكروه".