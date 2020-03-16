شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 60 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 60 حالة، بعد اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة اليوم الإثنين.
وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم إن الحالات الجديدة هي حالتان بالعاصمة وحالة واحدة بكل من ولايات البويرة وبرج بوعريريج وتيزي وزو وعنابة.
وأكدت الوزارة أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين، كما يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته ساري المفعول والفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.
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