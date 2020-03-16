شكرا لقرائتكم خبر عن جميعة المصارف: بنوك لبنان تغلق فروعها حتى 29 مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين إن البنوك ستغلق فروعها في الفترة من 17 إلى 29 من مارس حفاظا على سلامة الموظفين فى خضم تفشى فيروس كورونا.

وأضافت أن البنوك ستواصل توفير الرواتب بالليرة اللبنانية والمعاملات الضرورية للشركات وبخاصة تلك العاملة في مجالات الأغذية والمستلزمات الطبية.

كانت الحكومة أعلنت حالة طوارئ صحية أمس الأحد وإغلاقا يشمل معظم المؤسسات العامة والشركات الخاصة.