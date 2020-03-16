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الإمارات تقرر تعليق الصلاة فى المساجد ودور العبادة مؤقتاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن دولة الإمارات قررت تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة مؤقتاً.

وكان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية،قد حضر "البرزة الأسبوعية"، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وأشاد بالترتيبات التي تراعى منهجية تصدى الإمارات لفيروس .

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وقال قرقاش،" كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، والتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة".

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر،"في البرزة الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والترتيبات التي تراعي منهجية تصدي الإمارات لفيروس الكورونا، كلمة سموه تؤكد أن العالم سيتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتشيد بالاستجابة الوطنية الممنهجة لدولة الإمارات وخطواتها الاستباقية".

 

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