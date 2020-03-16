شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تونس يدعو الحكومة لإغلاق الحدود وإعلان الطوارئ للحد من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي اليوم ، الإثنين ، إلى الإغلاق الفوري للحدود التونسية برا وبحرا وجوا ومنع الدخول إلى تونس والخروج منها وذلك في إطار اجتماعها الذي خصص للنظر في تداعيات فيروس كورونا المستجد والمخاطر الحقيقية المترتبة عن انتشاره.
ودعت اللجنة ، المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى أن تكون أكثر فاعلية في تطبيق القانون ، وإلزامية فرض الحجر الإلزامي على بعض الحالات خاصة العائدة من الخارج.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عماد الخميري : "إن لجنة الأمن والدفاع أوصت الجماعات المحلية باتخاذ القرارات الصارمة ذات العلاقة بالأسواق والأماكن التي يكثر فيها الاحتكاك بين الناس".
وأوضح النائب في البرلمان أن اللجنة دعت إلى تفعيل قانون الطوارئ وأوصت باتخاذ قرارات اقتصادية استثنائية لتفعيل صناديق الطوارئ لمساعدة المؤسسات لتأمين التعامل مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد واتخاذ إجراءات مرنة فيما يتعلق بالمسائل الجبائية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان تونس يدعو الحكومة لإغلاق الحدود وإعلان الطوارئ للحد من تفشى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.