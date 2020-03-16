لبنان: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 109 حالات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، بارتفارع حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت إلى 109 حالات

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، إن لبنان سيغلق بشكل مؤقت المطار وحدوده وموانيه ابتداء من يوم الأربعاء، وحتى 29 مارس فى إطار حالة طوارئ صحية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن لبنان سيغلق أيضا كل المؤسسات العامة غير الأساسية وسيطلب من معظم الشركات الخاصة تعليق عملها وأن يلزم الناس بيوتهم وعدم الخروج منها إلا "للضرورة القصوى".

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وأعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا