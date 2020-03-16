شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلطة الطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن العراق عّلق الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعلّق العراق أمس الأحد جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.