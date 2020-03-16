شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلطة الطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن العراق عّلق الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعلّق العراق أمس الأحد جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.
كما أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الدائرة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن نتائج الفحص أكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مشيرة إلى أنه تم عزله فى مستشفى "الشهيد الصدر.
يذكر أن، عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال؛ وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة هناك.
و كانت الحكومة العراقية، قد أعلنت فى بيان، يوم أمس الأحد، إن العراق علق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى 24 مارس فى خطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة، قد فرضت فى وقت سابق يوم الأحد حظر التجول فى العاصمة بغداد خلال نفس الفترة.
وتأكدت حتى الآن، ما لا يقل عن 110 حالات إصابة بالفيروس فى العراق وتوفى عشرة أشخاص بسبب هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلق الرحلات الجوية فى البلاد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.