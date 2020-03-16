كورونا.. تركيا تضم 6 دول جديدة لقائمة الحظر الجوي

أنقرة/ دويغو ينار/ الخليج 365

- عدد الدول المحظور السفر إليها ارتفع إلى 20

- وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اشار إلى وجود إصابات جديدة بكورونا، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، بانتظار صدور نتائج فحوص طبية لأشخاص آخرين

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الإثنين، حظر الرحلات الجوية مع كل من بريطانيا وسويسرا والسعودية ومصر وأيرلندا والإمارات، اعتبارا من صباح الثلاثاء في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العلمية التركية حول فيروس كورونا في جامعة "بيلكنت" بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قوجة أن "الدول التي فرض حظر السفر إليها بسبب كورونا، ارتفع إلى 20 دولة، بعد إدراج الدول الستة إلى القائمة".

وأكد أن الحكومة قررت أيضا تعليق جميع الأنشطة الوطنية والدولية العلمية والتجارية، وجميع الاجتماعات المفتوحة والمغلقة والمؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى وجود إصابات جديدة بكورونا في تركيا، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، بانتظار صدور نتائج فحوص طبية لأشخاص آخرين.

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وسبق أن علقت تركيا جميع الرحلات الجوية مع كل من الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، النمسا، النرويج، الدنمارك، السويد، بلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى الرحلات البرية والجوية مع كل من إيران والعراق.

من جهة أخرى، بيّن قوجة أن "الوضع في تركيا فيما يتعلق بتفشي كورونا مختلف تماما عنه في بقية البلدان، إذ أن الوضع تحت السيطرة في تركيا بخلاف العديد من الدول التي فقدت السيطرة على المرض".

ودعا قوجة المواطنين الأتراك إلى عدم الهلع والانصياع للتدابير التي تتخذها الحكومة للسيطرة الكاملة على تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن المواطنين يدركون جيدا التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا. لافتا إلى أن الدولة تتخذ تدابيرها دون التسبب بإيقاف الحياة المعيشية للمواطنين.

والأحد، أعلن وزير الصحة التركي تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 حالة.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.