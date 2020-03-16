كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 6 دول عربية

مراسلون/ الخليج 365

- شملت العراق والسعودية والسودان والجزائر وفلسطين وليبيا

- تشمل تعليق حركة الطيران، ودوام العمل، وغلق مساجد، وإجلاء عالقين على معابر، وفرض الحجر الصحي، وفق إعلانات رسمية.

أعلنت 6 دول عربية، الإثنين، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل تعليق حركة الطيران، ودوام العمل، وغلق مساجد، وإجلاء عالقين على معابر، وفرض الحجر الصحي، وفق إعلانات رسمية.

في العراق، أعلن ديوان الوقف الشيعي إغلاق جميع مساجده وتعليق جميع أنشطته، بعد ساعات من إعلان نظيره السُني خطوة مشابهة.

بينما ألزمت السلطات السعودية، القطاع الخاص، بمنح إجازة مرضية إجبارية للمرأة الحامل، ومن يعاني أمراضا مزمنة، مع تطبيق الحجر المنزلي على جميع العائدين من السفر من خارج البلاد.

فيما قال الناطق باسم الجيش السوداني، عامر الحسن، إن جيش بلاده اتخذ تدابير لحماية التجمعات العسكرية في مجال التدريب بالكليات والمعاهد ومراكز التدريب الأساسي، دون إحصاء لأعداد المستفيدين.

وفي سياق متصل، قال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية في السودان، صابر فتحي، إن بلاده أجلت 677 مواطنا عالقا بالمعابر الحدودية الشمالية مع مصر، دون وجود إصابات.

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وفي الجزائر، أعلنت الحكومة، تعليق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية تشمل نواكشوط، باماكو، نيامي، داكار، أبيدجان وواغادوغو، ابتداء من الخميس، بعد ساعات من تعليق كافة الرحلات البرية والبحرية مع أوروبا.

فيما قررت الحكومة الفلسطينية، فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع القادمين عبر معبر الكرامة، الواصل بين الضفة الغربية والأردن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2778 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، في إجراء احترازي ضد "كورونا"، مؤكدة خلو القطاع من أي إصابة بالفيروس.

فيما قررت حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، إغلاق المنافذ الجوية والبرية اعتبارا من اليوم وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية، مع استثناء حركة الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.