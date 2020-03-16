كورونا.. مصر تعلّق الطيران اعتبارا من الخميس

القاهرة / الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، تعليق حركة الطيران في كافة مطاراتها، اعتبارا من 19 مارس / آذار وحتى 31 من الشهر ذاته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي: "سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات، اعتبارا من ظهر الخميس 19 مارس/آذار وحتى 31 من الشهر ذاته".

وأكد أن "هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة".

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وأوضح رئيس الوزراء أنه ستتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين، لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير.

وأعلنت الصحة المصرية في آخر إحصاء، الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة، ليترفع عدد المصابين إلى 126، بينهم 26 تم شفاؤهم، وحالتا وفاة.

وحتى الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 175 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و715، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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