دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Motorola Edge ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف Motorola Edge في أحدث التسريبات المصورة التي كشفت عن تصميم waterfall في الشاشة، مع رقاقة معالج Snapdragon 765.

سلطت التسريبات السابقة الضوء على هاتف موتورولا المرتقب Motorola Edge Plus، واليوم تتجه الأضواء للإصدار الرئيسي Motorola Edge الذي يظهر في أحدث التسريبات المصورة بشاشة منحنية، ويأتي في فئة الهواتف المتوسطة هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن التصميم الخارجي سيتوافق في هاتفي Motorola Edge وMotorola Edge Plus، بينما تختلف التكوينات الداخلية للهاتفين.

أيضاً إلى جانب الشاشة المنحنية المميزة لهاتف Motorola Edge، يأتي الهاتف أيضاً بأزرار مادية للتشغيل والتحكم في الصوتيات في الإطار الجانبي للهاتف كبديل للأزرار المميزة بخاصية اللمس، كما يأتي الهاتف بمدخل للسماعات في الإطار الجانبي للهاتف، مع فتحة microSD.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Motorola Edge يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 جيجا بايت، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto.

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أيضاً يضم الهاتف ليزر AF للتركيز التلقائي في الجهة الخلفية، بينما تختفي تقنية إستشعار البصمة من شعار Moto، لذا سيدعم هذا الإصدار إستشعار البصمة في الشاشة.

هاتف Motorola Edge يأتي أيضاً بكاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة 2340 في 1080 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90Hz، ويدعم الهاتف التبديل التلقائي بين معدل 60Hz و 90Hz.

أيضاً تقدم موتورولا هاتف Motorola Edge برقاقة معالج Snapdragon 765، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، إلا أن الهاتف لن يدعم الشحن اللاسلكي.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Motorola Edge ظهر على التقنية بلا حدود.