تركيا وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد البحري

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

بحث السفير التركي لدى موريتانيا، محمد جيم كاهيا أوغلو، الإثنين، مع مسؤول موريتاني، التعاون الثنائي في مجالي الصيد والاقتصاد البحري.

جاء ذلك في لقاء جمع السفير التركي برئيس سلطة المنطقة الحرة الموريتانية في مدينة نواذيبو (شمال) أحمدو تيجاني أتيام.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، تناولت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي المُتعلق بالموانئ وقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

كما جرى، خلال اللقاء، تقديم عرض حول المؤهلات وفرص الاستثمار والتسهيلات التي توفرها المنطقة الحرة بمدينة نواذيبو للمستثمرين.

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وتعتبر الشواطئ الموريتانية، الممتدة على طول 755 كم، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك.

وحسب أرقام وزارة الصيد الموريتانية، تتواجد بمياه البلاد الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا عززته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتُوَجت زيارة أردوغان لنواكشوط بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.