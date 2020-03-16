تهيئة المراكز الإسلامية بالأردن للعزل من "كورونا"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم الإثنين، البدء بتجهيز المراكز الإسلامية في المملكة؛ لاستخدامها للعزل الطبي من فيروس كورونا، إن تطلب الأمر.

جاء ذلك في بيان لوزير الأوقاف، محمد الخلايلة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بوقت أعلنت فيه المملكة تسجيل 19 إصابة مؤكدة حتى عصر اليوم.

كما بين الخلايلة استعداد مستشفى "المقاصد الخيرية" بعمان، التابع لصندوق الزكاة، لتقديم أي خدمات طبية في هذا السياق.

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وأعلن متحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في وقت سابق، إجراءات احترازية جديدة لمواجهة الفيروس، أبرزها إلزامية الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين إلى المملكة، من المطارات والمعابر الحدودية.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و687، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.