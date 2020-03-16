واشنطن: سنتخذ إجراءات إضافية لحماية جنودنا في العراق

واشنطن/ دلدار بايكان/ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات إضافية لحماية جنودها في العراق، بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الأحد، حول الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة التاجي التي تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس.

ووفقًا للبيان "أبلغ بومبيو، عبد المهدي بضرورة توفير بغداد الحماية لقوات التحالف الدولي التي تدعمها في جهود هزيمة تنظيم داعش".

كما دعا بومبيو لمحاسبة الأشخاص الذين يقفون وراء الهجمات. مؤكدا أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات أو التهديدات التي تستهدف الأمريكيين، وستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس".

Advertisements

وتعرضت قاعدة "التاجي" العسكرية قرب العاصمة بغداد، السبت، لهجوم بـ33 صاروخًا من طراز كاتيوشا، ما تسبب بإصابة اثنين من أفراد القوة الجوية العراقية وجرح 3 جنود من التحالف، وفق بيانين للجيش العراقي والتحالف.



ويعد الهجوم على قاعدة التاجي هو الثاني خلال أيام، بعد سقوط 10 صواريخ داخل القاعدة، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش الأمريكي ومتعاقد بريطاني، وإصابة 12 آخرين، وفق واشنطن.



واتهمت الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء هجوم، الأربعاء، وشنت، فجر الجمعة، غارات جوية على 5 أهداف للكتائب جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الأمن العراقي ومدني.



وتتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودًا أمريكيين، فضلًا عن سفارتها في بغداد، لهجمات صاروخية متكررة، منذ أشهر.



وزادت وتيرة تلك الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.