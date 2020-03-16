كورونا.. تونس تغلق حدودها البرية مع ليبيا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن وزير النقل التونسي أنور معروف، الإثنين، إغلاق الحدود البرية للبلاد مع ليبيا، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معروف لإذاعة تونسية خاصة.

وقال معروف إنه "تمّ إغلاق الحدود البرية مع ليبيا منذ أمس الأحد".

ورسميا لم يعلن حتى عصر الإثنين عن تسجيل أي إصابة أو حالة اشتباه بكورونا في ليبيا.

وأضاف أنه جرى أيضا "منع كل الرحلات البرية المنظمة مع الجزائر"، مع الإبقاء فقط على دخول وخروج الأشخاص من هذا البلد.

واعتبر معروف أن "تونس اليوم أمام مسألة استثنائية وخطيرة، ويتم التعامل مع وضع عالمي خطير ودقيق وجب أن نأخذه بالصرامة المطلوبة".

وتابع: ''لا وجود لمحظورات في القرارات الممكنة.. كل القرارات التي تحمي صحة التونسيين ممكنة''.

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وبخصوص التونسيين خارج البلاد، أوضح معروف أن "الدولة أحصت 3 آلاف تونسي (من غير المقيمين بدول العالم) علقوا في الخارج، وتقوم الدولة بإجلائهم تباعا وإجبارهم على الالتزام بالحجر الصحي حال وصولهم"، مؤكدا أن "عمليات الإجلاء ستنتهي الثلاثاء".

ولفت إلى أن "بقية الدول راسلت تونس لإعلامها بوجود 4 آلاف أجنبي عالق في تونس، وسيتم إعادتهم إلى بلدانهم أيضا"، دون تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن "كل الرحلات المبرمجة اليوم وغدا، والقادمة من مختلف مطارات فرنسا تتعلق فقط برحلات إجلاء لا غير".

كما أكد معروف أن كل الرحلات البحرية توقفت، ولم يتم الإبقاء سوى على رحلات نقل البضائع، مشددا على أنه "لا يمكن إيقاف (تعليق) الحركة الاقتصادية، واتخذنا إجراءات صارمة لإلزام الطواقم بعدم مغادرة السفن، ويتم معاينتهم (فحصهم) من طرف فريق صحي".

وحتى مساء الأحد، سجلت تونس 20 إصابة بفيروس كورونا.وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و687، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.



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