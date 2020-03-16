ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 439

الدوحة / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 439.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي".
وأضافت: "تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين عائدين من السفر من بريطانيا، وإسبانيا، وسويسرا".
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
وأصدرت السلطات القطرية، الإثنين، قرارا يمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.
وحتى الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و687، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
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