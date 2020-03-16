كورونا.. 4 محافظات عراقية جديدة تفرض حظر التجوال

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قررت 4 محافظات عراقية جديدة، الاثنين، فرض حظر التجوال، ضمن المساعي الرامية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

والمحافظات هي، البصرة وواسط (جنوب)، والأنبار (غرب) وديالى (شرق).

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة بدءاً من مساء الإثنين ولغاية صباح الأحد المقبل".

وأضاف: "يستثنى من الحظر الدوائر الصحية والبلدية والأمنية وعجلات (مركبات) نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة".

من جانبها، قررت خلية الأزمة لمكافحة الفيروس في الأنبار فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة 4 أيام، بدءاً من الأربعاء.

وأضافت الخلية في بيان، أنها قررت أيضاً "إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد المحافظة لمدة أسبوعين".

وفي واسط، قالت الإدارة المحلية إنها قررت "فرض حظر جزئي للتجوال، ومنع الدخول والخروج من المحافظة والتنقل بين الأقضية والنواحي، ابتداءً من الساعة (05:00) من فجر الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

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وأضافت الإدارة، في بيان، أنه "يسمح للباعة المتجولين في التنقل بين الوحدات الإدارية، كذلك باعة المشتقات النفطية كافة، كما يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات".

بدوره، أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، فرض حظر التجوال بشكل شامل، اعتباراً من الثلاثاء ولغاية الإثنين المقبل.

وأوضح التميمي في بيان، أن "قرار الحظر يستثنى منه الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية وكذلك الدوائر الخدمية وفرع غاز ديالى ومعامل الغاز العائدة له وباعة الغاز المتجولين (المجازين رسميا) والصحفيين والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية".

وبذلك، تم فرض حظر التجوال في أرجاء البلاد باستثناء محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق لفترات متباينة بين يومين وأسبوع ووصولاً إلى إشعار غير مسمى، تزامناً مع تسجيل إصابات جديدة يومياً بكورونا.

ووفق أرقام السلطات الصحية، وصل عدد الإصابات إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعافٍ.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية تصاعدية منذ أول ظهور للمرض في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت تعليق الدراسة والرحلات الجوية وغلق الحدود ومنع التجمعات العامة وحظر التنقل بين المحافظات.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.



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