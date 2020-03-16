الحوثيون يتهمون التحالف باستخدام قنابل عنقودية في مأرب

عزيز الأحمدي

اتهمت جماعة الحوثي، الإثنين، التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية، باستخدام ”قنابل عنقودية" محرمة دوليا في غارات غرب محافظة مأرب (شرق).

وبحسب تصريح نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة عن مصدر أمني (لم تسمه)، فإن طيران التحالف شن خمس غارات أربع منها بقنابل عنقودية ( لم يحدد حجمها، ونوعها) على مديرية صرواح بمحافظة مأرب التي تشهد قتالا عنيفا مع القوات الحكومية.

وأوضح أن الغارات الخمس تركزت على "جبال هيلان، ومنطقة المشجح، والزغن” في صرواح.

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ولم يذكر المصدر الأمني للحوثيين أي تفاصيل عن نتائج الغارات، فيما لم يتسن أخذ تصريح من التحالف العربي حول الأمر.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون ثاني 2016 أقر التحالف العربي - تحت ضغط اتهامات دولية - باستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن لكنه قال إن ذلك تم ”على نطاق محدود لضرب أهداف عسكرية مشروعة وفي إطار دفاعه عن المدن والقرى السعودية".

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء

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