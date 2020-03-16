تعقيم سفارات أجنبية في رام الله لمواجهة كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نظمت الشرطة الفلسطينية، الإثنين، حملة تعقيم وتطهير، لعدد من السفارات الأجنبية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الإجراء يأتي لمواجهة فيروس "كورونا"، وللحفاظ على صحة المواطنين الذين يترددون على هذه المواقع.

وشملت الحملة سفارات كل من "الأردن، المغرب، تونس، ألمانيا، هولندا، جنوب إفريقيا، كندا، الهند، الصين".

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وأعلن، الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة، بينها حالتان في طولكرم، فيما تتواجد باقي الحالات في بيت لحم (جنوب).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و680، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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