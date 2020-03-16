الصومال.. تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما

الصومال/ نور الجيدي/ الخليج 365



أعلنت وزارة الطيران والنقل الجوي الصومالي، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى الصومال لمدة 15 يوما كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.



وقال وزير الطيران والنقل الجوي محمد عبدالله صلاد في تصريح متلفز، إنه بعد اجتماع وزاري عاجل للبحث عن إجراءات احترازية لفيروس كورونا، توصلت الحكومة الصومالية إلى قرار وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى الصومال اعتبار من الخميس المقبل لمدة 15 يوما.



وأضاف الوزير أن قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية سيكون على مستوى البلاد، حيث سيشمل القرار أيضا طائرات الركاب والشحن.



وأكد الوزير أن القرار يستثني فقط الرحلات للأغراض الإنسانية والخاصة دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الصومال، عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج.



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وقالت وزيرة الصحة فوزية حاج أبيكر، في تصريح متلفز، إنه من خلال نتائج مخبرية تؤكد الوزارة تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا لمواطن صومالي من بين أربعة تم وضعهم قيد الحجر الصحي في المطار.



وأوضحت أن أربعة من المواطنين الذين تم وضع قيد الحجر الصحي، عادوا من دول يتفشى فيها الفيروس دون الإفصاح عن أسماء الدول.



وأكدت الوزيرة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية قامت الحكومة الصومالية بإعداد أماكن الحجر الصحي ومستشفى خاصا لوضع المصابين بفيروس كورونا.



وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و680، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.